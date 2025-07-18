As megaoperações realizadas pelas forças de autoridade não conseguiram ainda desmantelar a rede criminosa que ganha milhares de euros todos os dias. Veja a investigação este sábado, no NOW.
A praia do Samouco, em Alcochete, é o ponto de partida para o negócio milionário. A apanha ilegal e o tráfico da amêijoa japonesa mantêm-se vivos há já duas décadas e continua tudo a ser feito às claras e num clima de total impunidade.
A carregar o vídeo ...
Repórter Sábado entra no mundo restrito dos mariscadores ilegais e revela-lhe tudo sobre o esquema fraudulento
As megaoperações realizadas pelas forças de autoridade não conseguiram ainda desmantelar a rede criminosa que ganha milhares de euros todos os dias e que alimenta um clima de terror e insegurança na Margem Sul do Tejo.
Todos os dias são apanhadas, em média, sete toneladas e meia de amêijoas do Tejo. A sua contaminação é também um risco para a saúde pública.
O RepórterSÁBADO entrou neste mundo restrito dos mariscadores ilegais e revela-lhe tudo sobre o esquema fraudulento, que todos os governos têm ignorado, na noite deste sábado, no NOW.
Repórter SÁBADO entra no mundo restrito dos mariscadores ilegais e revela-lhe tudo sobre o esquema fraudulento
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".