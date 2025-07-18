Sábado – Pense por si

Portugal

Repórter SÁBADO entra no mundo restrito dos mariscadores ilegais e revela-lhe tudo sobre o esquema fraudulento

Now 18 de julho de 2025 às 13:04
As mais lidas

As megaoperações realizadas pelas forças de autoridade não conseguiram ainda desmantelar a rede criminosa que ganha milhares de euros todos os dias. Veja a investigação este sábado, no NOW.

A praia do Samouco, em Alcochete, é o ponto de partida para o negócio milionário. A apanha ilegal e o tráfico da amêijoa japonesa mantêm-se vivos há já duas décadas e continua tudo a ser feito às claras e num clima de total impunidade.

A carregar o vídeo ...
Repórter Sábado entra no mundo restrito dos mariscadores ilegais e revela-lhe tudo sobre o esquema fraudulento

As megaoperações realizadas pelas forças de autoridade não conseguiram ainda desmantelar a rede criminosa que ganha milhares de euros todos os dias e que alimenta um clima de terror e insegurança na Margem Sul do Tejo.

Todos os dias são apanhadas, em média, sete toneladas e meia de amêijoas do Tejo. A sua contaminação é também um risco para a saúde pública.

O Repórter SÁBADO entrou neste mundo restrito dos mariscadores ilegais e revela-lhe tudo sobre o esquema fraudulento, que todos os governos têm ignorado, na noite deste sábado, no NOW.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Samouco Alcochete Península de Setúbal rio Tejo mariscadores Repórter SÁBADO
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Repórter SÁBADO entra no mundo restrito dos mariscadores ilegais e revela-lhe tudo sobre o esquema fraudulento