As megaoperações realizadas pelas forças de autoridade não conseguiram ainda desmantelar a rede criminosa que ganha milhares de euros todos os dias. Veja a investigação este sábado, no NOW.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

A praia do Samouco, em Alcochete, é o ponto de partida para o negócio milionário. A apanha ilegal e o tráfico da amêijoa japonesa mantêm-se vivos há já duas décadas e continua tudo a ser feito às claras e num clima de total impunidade.

A carregar o vídeo ... Repórter Sábado entra no mundo restrito dos mariscadores ilegais e revela-lhe tudo sobre o esquema fraudulento

As megaoperações realizadas pelas forças de autoridade não conseguiram ainda desmantelar a rede criminosa que ganha milhares de euros todos os dias e que alimenta um clima de terror e insegurança na Margem Sul do Tejo.

Todos os dias são apanhadas, em média, sete toneladas e meia de amêijoas do Tejo. A sua contaminação é também um risco para a saúde pública.

O Repórter SÁBADO entrou neste mundo restrito dos mariscadores ilegais e revela-lhe tudo sobre o esquema fraudulento, que todos os governos têm ignorado, na noite deste sábado, no NOW.