Celebrações da Páscoa de regresso à normalidade em Fátima após dois anos de pandemia

O Santuário de Fátima anunciou hoje que, dois anos após o início da pandemia de covid-19, que condicionou as celebrações em 2020 e 2021, o tríduo pascal "volta a poder ser vivido sem restrições de lugares".



"Dois anos depois da difícil situação da pandemia, que marcou as celebrações pascais em 2020 e 2021, o Santuário de Fátima vai reforçar o seu programa celebrativo na Páscoa, já sem restrições à participação dos peregrinos, mas mantendo a prudência, evitando gestos e comportamentos que possam envolver riscos", foi hoje anunciado.

O Santuário, na sua página da internet, adiantou que, no entanto, "continuará a ser obrigatório o uso da máscara durante as celebrações pascais".

Este ano, a novidade será "o reforço das propostas para a vivência espiritual do tríduo pascal subordinado ao tema ‘Fátima na Luz da Páscoa’, enquadradas na Escola do Santuário, mas de acesso generalizado por parte dos peregrinos, sem a necessidade de inscrição prévia".

Para o tríduo pascal – de 14 a 16 de abril -, o santuário vai incluir "quatro breves momentos meditativos que se oferecem como instrumento para esta leitura de Fátima em horizonte pascal, para que cada peregrino, pela mão de Jacinta, Francisco e Lúcia, possa melhor contemplar e viver o mistério pascal que se celebra".

As celebrações principais do tríduo pascal serão transmitidas ‘online’, nomeadamente a missa da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa, às 18:00, a Paixão, na Sexta-feira Santa, às 15:00, e a Vigília Pascal, no Sábado Santo, às 22:00, o mesmo acontecendo com a missa de Páscoa, no domingo, às 11:00.

Todas estas celebrações contarão com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.