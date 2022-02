A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Estou fora de Portugal há alguns dias. Chegou-me, entretanto, ao conhecimento um artigo da autoria de João Paulo Batalha, intitulado "Cidadãos do mundo e do imundo", datado de 16 de Fevereiro e publicado pela SÁBADO, no qual sou visado com imputações falsas e

injuriosas.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Assim, venho exercer o meu direito de resposta nos termos constantes da folha anexa, conforme o disposto no artigo 37.°, n.º 4 da Constituição e nos artigos 24.° e seguintes da Lei n.º 2/99, de 13 de Janeiro (com alterações supervenientes).Depois de regressar a Portugal, o que sucederá no dia 28, estou à disposição de V.Ex.as para qualquer outro esclarecimento ou opinião que possam pretender, quer a respeito da injúria que me foi dirigida, quer a respeito da questão de fundo, que é muito importante.Solicito publicação da minha resposta e, bem assim, que da mesma seja dado conhecimento ao articulista João Paulo Batalha.