Insinuação de plágio em doutoramento abre “caça às bruxas” em Coimbra

Uma insinuação lançada por um catedrático da Faculdade de Medicina de Coimbra sobre um professor auxiliar convidado remeteu ao silêncio o diretor cessante, Carlos Robalo Cordeiro. A dias de voltar a reunir-se a Comissão Coordenadora do Conselho Científico, o ambiente é escaldante e prevalece a ‘caça às bruxas’.



O episódio, em que avulta suspeita de plágio da tese de doutoramento do professor auxiliar, não é alheio ao paroquialismo (endogamia académica) reinante na Universidade de Coimbra e à correlação de forças entre ‘dinastias’ de famílias.



Quando cerca de dezena e meia de catedráticos votavam a atribuição da regência da cadeira de otorrinolaringologia – confiada, hoje em dia, a António Carlos Miguéis –, o catedrático José António Pereira Silva terá remetido para o hipotético cometimento de plágio por parte do professor auxiliar (sem assento na reunião) preterido na votação.