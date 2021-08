Carlos Rates, o comunista maldito

De fundador do PCP a militante da União Nacional de Salazar. Foi Carlos Rates um traidor ou o produto do seu tempo? O livro Incorrigível, de Pedro Prostes da Fonseca, ajuda a trazer luz sobre as sombras de uma personagem que até agora tinha merecido pouco mais do que notas de rodapé na história do comunismo em Portugal.



No livro 100 anos de Luta, das Edições Avante!, que comemora o centenário do PCP, Carlos Rates tem uma linha. É apresentado como “secretário-geral” aquando do primeiro congresso do partido, muito longe do destaque dado a Bento Gonçalves, que merece entrada própria e fotografia. Será esta uma forma de lidar com o embaraço causado pela traição de Carlos Rates, que se ofereceu à União Nacional, passando a militar no partido único do regime de Salazar, depois de anunciar a adesão num texto publicado no Diário da Manhã? O livro de Pedro Prostes da Fonseca evita julgamentos, mas dá pistas que mostram que talvez não haja falta de coerência ideológica na aparente cambalhota política.



Prostes da Fonseca dá voz a Rates, recuperando os inúmeros textos que publicou sobretudo na imprensa operária, e revela um acérrimo opositor dos partidos e do parlamentarismo, um defensor da ditadura – a dada altura “do proletariado” – como forma de sanar os problemas económicos do País e alguém que não acredita na revolução. Estas são, como se pode observar pelos textos recolhidos pelo autor desta biografia, marcas mais ou menos constantes do pensamento de Carlos Rates.