Vera Lagoa: a biografia do Diabo de saias

No próximo dia 20 chega às livrarias a biografia de Maria Armanda Pires Falcão, mais tarde Vera Lagoa, pseudónimo que usou nas suas célebres crónicas sociais do Diário Popular, que lhe trouxeram a fama durante décadas. Foi ainda a primeira locutora da RTP, diretora de jornais e uma máquina de triturar políticos, especialmente os do PCP depois do 25 de Abril de 1974. Tinha a 4ª classe e fazia gala disso. Biografia da autoria da historiadora Maria João da Câmara, publicamos aqui em antecipação alguns episódios.



O primeiro luxo

Aos 16 anos, Vera Lagoa consegue o primeiro emprego, como secretária no Arsenal da Marinha. "É, nesse momento, o pão da família toda", escreve Maria João da Câmara. Em 1979, numa crónica n’O Diabo, Vera Lagoa haveria de recordar como quatro anos depois (em 1937; tinha 20 anos) o seu primeiro luxo foi um pinheiro de Natal, que comprou na Praça da Figueira e carregou às costas avenida da Liberdade acima. O emprego terá sido arranjado pelo pai. Armando Pires Falcão, major, estivera envolvido na implantação da República, em 1910, e até 1933 participará em várias tentativas de golpes de Estado, que o levarão à cadeia e à deportação (Madeira, Açores e Cabo Verde).Depois de se casar, ser mãe e se divorciar, Vera Lagoa vai viver com os pais. O ambiente não é saudável em casa. Maria João da Câmara conta-o com recurso a um diário que o pai fazia e que consultou. O major Pires Falcão não só anotava os conflitos e as discussões com a filha como os pretendentes que ela foi tendo. E não só: "Era um jogador compulsivo. É ele mesmo que anota, no final de cada caderno, as perdas. E, como todo o jogador compulsivo, esforça-se para se afastar da obsessão. Em 1945, escrevia em desalento: ‘A lição de 3 de março no Estoril’ e refere a perda de 1000$000 num só dia. Nesta página pungente, podemos ver a difícil luta interior que trava, quando anota por baixo: ‘Falcão: põe os olhos n’isto!’"