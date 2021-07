Autarca Rui Moreira explicou que tela que estava a ser colocada no topo do edifício com recurso a um maçarico terá dado início ao incêndio. Incêndio foi dado com extinto pelas 15h55.

Incêndio deflagra no Palácio da Justiça do Porto

Um incêndio deflagrou hoje no telhado do Palácio da Justiça do Porto, situado no Campo dos Mártires da Pátria, revelou à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



Palácio da Justiça Porto Lusa

O alerta foi dado pelas 15h28, acrescentou. No local estão, para já, elementos dos Bombeiros Sapadores do Porto, confirmou a corporação.





O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, explicou que estava a ser colocada uma tela no topo do Palácio da Justiça com recurso a um maçarico e terá começado o incêndio. "É um fumo muito preto porque é asfalto", disse ao Correio da Manhã.



O combate às chamas foi feito com recurso a uma autoescada dos Bombeiros Sapadores do Porto. De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro do Porto, o incêndio foi dado como extinto pelas 15h55.