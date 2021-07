Incidência continua acima dos 400 casos por 100 mil habitantes. R(t) volta a baixar

A incidência nacional da Covid-19 voltou a subir esta sexta-feira e está cada vez mais próxima do risco extremo de 480 casos por 100 mil habitantes. O boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional da Saúde Doutor Ricardo Jorge regista 418,3 casos por 100 mil habitantes em território nacional nos últimos 14 dias, com o índice de transmissibilidade a ter voltado a baixar ligeiramente no continente e a nível nacional.







Portugal Covid-19 Lusa

Trata-se de uma subida menor em relação a atualizações anteriores, uma vez que a incidência registada na quarta-feira era de 409. No continente, este indicador atingiu hoje 430,8, aumentando em relação aos 421,3 verificados na quarta-feira.

Já o R(t) - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa com o vírus - quer no continente quer a nível nacional desceu, mantendo a tendência descendente.

O R(t) nacional desceu de 1,09 na quarta-feira para 1,07 hoje, sendo a descida mais acentuada no continente, onde se situa hoje no 1,0.





Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.264 pessoas e foram registados 947.038 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.





Com Lusa