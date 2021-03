A propósito do artigo "Dono de hospital de Miranda do Corvo fez ajustes a si próprio, à mulher e à irmã", recebemos este direito de resposta:







Hospital Compaixão, em Miranda do Corvo, Direitos Reservados

A ADFP não é minha nem o seu património será herdado pela minha família.É instituição de solidariedade social, sem fins lucrativos.Integra 500 trabalhadores, 800 colaboradores – 25% com deficiência.Acolhe 450 residentes: mulheres grávidas ou com filhos menores em situação de pobreza, crianças sem "apoio familiar", adultos com deficiência, doença mental, "sem-abrigo", refugiados, idosos.Desenvolve a região, cria emprego para pessoas estigmatizadas e sustentabilidade financeira, investindo na agricultura e turismo.Nasceu da livre iniciativa de cidadãos, não do Estado, Igreja ou herança.Por ser transparente e rigorosa, em 33 anos tornou-se numa das maiores IPSS’s nacionais. Nas aquisições, obriga a 3 propostas e impede familiares de interessados de participarem nas decisões.Propriedade da ADFP, não abre por responsabilidade do Estado.A Instituição ofereceu repetida, pública e gratuitamente o Hospital para o combate à Covid.No hospital, propôs-se gestão direta pelo SNS ou feita pela ADFP. Após a oferta, nunca o Governo quis conhecer o Hospital.É o único hospital de IPSS fechado e sem acordos com o Estado.Pessoas morreram em ambulâncias com o Hospital vazio, por birra governamental.É uma homenagem às vítimas dos fundamentalistas ao longo dos séculos.A construção aconteceu com o PS, não na presidência da minha irmã.A construção é legal, aprovada pelo Município e CCDR-C.Não sou dono do hospital, nunca fui condenado, acusado de favorecer familiares, beneficiado em contratações públicas, nem tenho negócios "curiosos". Sempre presidi à ADFP como voluntário não remunerado. Trabalho social de inclusão e integração ímpar que me orgulha. "Quem se mete com o PS, leva!" Enquanto o Hospital estiver fechado: não me calarão!O presidente do conselho de administração: Jaime Ramos, médico