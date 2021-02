GNR recuperou seis toneladas de material furtado em residências em Coimbra e Aveiro

Após as denúncias, a GNR identificou os suspeitos e fez duas buscas, uma domiciliária e outra num automóvel, tendo recuperado material furtado.

Dois homens foram detidos e constituídos arguidos por cerca de 10 furtos em residências em construção nos distritos de Coimbra e Aveiro, tendo sido recuperadas seis toneladas de material, informou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).







Em comunicado, a GNR adianta que os homens de 20 e 55 anos foram detidos na sequência de várias denúncias por furto em moradias que se encontravam em construção nos concelhos de Aveiro, Cantanhede, Mira e Montemor-o-Velho (distrito de Coimbra).Os furtos foram feitos nas localidades de Arazede, Arneiro, Aveiro, Barracão, Cantanhede, Carapelhos, Leitões, Lentisqueira e Póvoa da Lomba.Após as denúncias, a GNR identificou os suspeitos e fez duas buscas, uma domiciliária e outra num automóvel, tendo recuperado material furtado.Entre o material recuperado estão três armas de ar comprimido, um aspirador, um exaustor, um conjunto de forno e placa de cozinha, um esquentador, um recuperador de calor, um motor com balão e diversas máquinas de construção, designadamente rebarbadora, serra elétrica, guilhotina para corte de ferro, compactador e máquina de cortar azulejo.Foi também recuperado material para instalação elétrica e construção civil, designadamente vigas de cofragem, vigas em ferro armado, pranchas metálicas de andaime e um carro de mão, bem como várias caixas de mosaicos, duas portas em alumínio e respetivos arcos, seis rolos de rede para vedação e quatro tampas de saneamento.De acordo com a GNR, os suspeitos foram constituídos arguidos, sendo que um deles possui antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza e já cumpriu pena de prisão efetiva, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Cantanhede.