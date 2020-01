2019 no Metro de Lisboa: 365 dias, 356 perturbações

O metro de Lisboa passou 254 horas e 28 minutos com perturbações em 2019, o que corresponde a uma média de 41 minutos por dia. Os dados a que a SÁBADO teve acesso foram registados pela plataforma UnderLX ao longo do ano e mostram ainda que a linha com mais problemas é a linha azul, que tanto tem mais perturbações como passou mais tempo com constrangimentos.

Ao longo do ano que passou a linha azul passou 88 horas e 10 minutos com perturbações na circulação (34,6% do tempo total), seguindo-se a linha amarela, com 79 horas e 54 minutos, a verde, com 55 horas e 37 minutos, e a vermelha, com 30 horas e 47 minutos.

Já se analisarmos a quantidade de perturbações, independentemente da duração, é também na linha azul que há mais incidentes. Ao longo de todo o ano ocorreram 356 perturbações: 120 na linha azul, 117 na linha amarela, 65 na linha verde e 54 na linha vermelha. A linha azul concentra assim 33,7% das ocorrências e a amarela 32,9%.

Como explica Gabriel Maia à SÁBADO, um dos três membros da equipa de desenvolvimento do UnderLX, a partir da análise dos dados reunidos conseguimos calcular ainda quantos dias são necessários em média, até que ocorra uma perturbação. "Invertendo a média diária de perturbações vemos que são 3 dias na linha azul, 3,1 dias na linha amarela, 5,6 dias na linha verde, 6,8 dias na linha vermelha", aponta. "No total da rede, só é necessário um dia."

Hora de ponta e de problemas

E se a linha azul é a mais problemática, o período entre as 8h e as 10h é aquele que concentra a maior parte das perturbações. A tendência é comum, mas há algumas diferenças de linha para linha. As 9h00 são mais difíceis nas linhas azul (11% das perturbações) e amarela (11,7%), enquanto as 10h00 são de mais problemas na linha verde (8,5%). Já na linha vermelha, o número de perturbações às 8h00 e às 9h00 foi igual, concentrando em cada uma das horas 9,4% das ocorrências. A Linha Verde apresenta também uma subida abrupta na quantidade de perturbações por volta das 23h.

Em relação às causas das perturbações, tirando as que não têm uma causa específica (205 que duraram 130 horas e 17 minutos), as causas mais comuns foram a avaria da sinalização, contabilizando-se 57 ocorrências com duração de 45 horas e 45 minutos e a avaria de comboio, com 54 ocorrências a pararem a circulação durante 51 horas e 45 minutos. Foi na linha azul que os comboios mais avariaram, com 17 avarias. Já as sinalizações falharam mais na linha amarela, com 27 das 117 perturbações a serem causadas por avarias neste material.



Todos os dados são agregados pelos três colaboradores do UnderLX, um projeto criado em 2017. Atualmente, e na aplicação com o mesmo nome, disponibilizam os tempos de espera para os próximos comboios, como fornecido pela empresa, e as possíveis ocorrências, num esforço entre os dados que chegam da Metro de Lisboa e dos utilizadores. "Esta aplicação surgiu da inexistência de uma aplicação oficial do Metropolitano de Lisboa (a que existia já tinha sido há muito descontinuada), combinada com a curiosidade da implementação de funcionalidades inovadoras", aponta à SÁBADO.

A situação está a melhorar

O Metropolitano de Lisboa é uma das empresas de transportes com mais queixas por parte dos seus clientes. Na primeira metade do ano passado, a empresa registou uma subida de 16% nas reclamações, tendo sido apresentadas 986, segundo dados da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. A principal causa de queixa não são as perturbações, mas sim os problemas com os títulos de transporte.





Supressões de comboios e metro diminuíram uma semana antes das eleições As eleições legislativas de 6 de outubro afetaram positivamente a circulação dos transportes mais utilizados de Lisboa, Metro e CP. Cinco dias antes do ato eleitoral, a circulação na linha de Sintra ocorreu sem comboios suprimidos, ao contrário do que vinha sendo hábito.





Para Gabriel Maia pode haver uma ligação entre os dois fatores, uma vez que a redução do tarifário trouxe mais gente e mais gente é sinónimo de mais problemas no metro. "Entre janeiro e março os resultados foram bastante animadores, houve apenas um aumento do tempo total de perturbações na linha Amarela", aponta Gabriel à SÁBADO. "Já de Abril a novembro, isto é, após a introdução dos novos passes, não houve mês em que pelo menos uma das linhas não apresentasse mais tempo de perturbações, quando comparada com o mês homólogo do ano de 2018."

Ainda assim, e mesmo que na ótica do utilizador não pareça, Gabriel Maia afirma que o tempo que as linhas passam com perturbações tem vindo a diminuir "progressivamente" desde 2017.