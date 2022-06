Chega vai buscar funcionários e chefe de gabinete ao CDS

Cerca de 30% dos quadros do gabinete parlamentar do Chega veio do CDS-PP. Substituta de Nuno Afonso na chefia de gabinete era adjunta centrista.

Era como cantava Ágata em Comunhão de Bens, só que aplicado à relação do Chega com o CDS desde as últimas eleições legislativas. O partido de André Ventura ficou com os eleitores, com o gabinete parlamentar e até com alguns funcionários parlamentares — só não ficou com o Caldas, icónica sede dos centristas (mas bem tentou).