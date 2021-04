Governo quer limitar contactos fora do horário de trabalho

O documento que o Governo apresentou com o objetivo de lançar a discussão sobre as próximas alterações ao Código do Trabalho – o chamado Livro Verde sobre o Futuro de Trabalho - também explica em que sentido poderá ser regulado o chamado "direito à desconexão". A ideia é criar mecanismos que garantam o tempo de descanso, ao mesmo tempo que se cria um "dever do empregador de, por regra, assegurar que não é estabelecida conexão com o trabalhador após a jornada de trabalho". Havendo regra, admitem-se, portanto, exceções.







Ana Mendes Godinho