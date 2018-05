O presidente da Cruz Vermelha e antigo director-geral da Saúde, Francisco George, lembrou esta segunda-feira António Arnaut como um homem que, na perspectiva do interesse público e de todos os portugueses, "não recuava e não estava sujeito a pressões"."O país perde uma figura, mas ganhou o Serviço Nacional de Saúde (SNS) que ele fundou. Perde uma figura política de impressionável transparência, mas ganhou um SNS para sempre", afirmou Francisco George à agência Lusa.O especialista em saúde pública afirmou que António Arnaut foi responsável por colocar "Portugal no topo a nível internacional", no que diz respeito à "saúde da população, em particular das mães e das crianças".Francisco George recordou ainda a capacidade de "tomada de decisão inabalável" do antigo ministro dos Assuntos Sociais."A decisão, uma vez tomada, era inabalável para ele. Ia para a frente, não recuava, não estava sujeito a pressões, a interesses. Isto na perspectiva do interesse público, do interesse de todos os portugueses, no interesse dos mais pobres, mais vulneráveis", afirmou.O antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut, fundador do Serviço Nacional de Saúde e co-fundador do PS, morreu hoje em Coimbra, aos 82 anos, disse à agência Lusa fonte dos socialistas.