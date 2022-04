Ambiguidades, dilemas, contradições e certezas

Num momento de radicalização da vida política, o modo como se “está” com o 25 de Abril reflecte a crescente dureza do conflito político, entre a esquerda e a direita, para usar um dualismo redutor.

1. Todos os anos, à medida que se aproxima a data do 25 de Abril, a controvérsia sobre o seu significado e, consequentemente, as suas comemorações, acentua-se. É uma controvérsia que divide, mas isso é natural. E não é a mesma conforme os anos, porque a data que já tem 48 anos tem sido celebrada em circunstâncias e ambientes políticos muito diferentes. Há um aspecto comum: há uns, a esmagadora maioria, que se identificam com a data e lhe atribuem um significado libertador, mesmo vago; e outros, uma muito pequena minoria, que têm nostalgia da ditadura e, em particular, do império colonial.