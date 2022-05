Um 25 de Abril mais triste do que o costume

Aquilo que se vê está mesmo a acontecer às pessoas tão comuns como os próprios portugueses na linha de Sintra, no barco do Barreiro, no metro para Matosinhos ou a Maia, e estes respondem de forma solidária e generosa

O PCP bem pode fazer de conta que a guerra na Ucrânia não afecta as pessoas que se manifestam no 25 de Abril, a maioria das quais se identificam com a esquerda. E bem pode pensar que fazer um grande aparato com a palavra Paz e a pomba do Picasso resolve o problema que a guerra da Rússia contra a Ucrânia levanta para as pessoas comuns, que nem sabem o que é a NATO e só agora ouviram falar de Putin. E é muita gente. A guerra feriu-os. Essa ferida levou-os a tomar um lado, o do agredido.