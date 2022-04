O PSD está mal

Claro que está. É um mal que vem de longe e de perto. É um mal que vem de Cavaco Silva, de Durão Barroso, de Santana Lopes, de Luís Filipe Menezes, de Passos Coelho e de Rui Rio. Rio, como é habitual, até pela desresponsabilização dos outros, arca com todas as culpas, as que tem e as que herdou. As excepções de Marcelo, Marques Mendes e Manuela Ferreira Leite nesta lista é porque, por uma razão ou outra, pelo menos alguma coisa fizeram a contrário dos factores de crise endémica do partido. O destaque é aqui para Marcelo Rebelo de Sousa, o único que em dois actos sem passado e também sem futuro tentou mudar alguma coisa: o totonegócio e a "refiliação" com Rio. E a resistência solitária aos negócios da PT, de que já ninguém se lembra.