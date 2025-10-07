Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
07 de outubro de 2025 às 23:00

Balanço

João Ferreira garantirá a derrota da candidata Alexandra Leitão e a vitória de Moedas. Por isso, o comunista merece os elogios da Rádio Observador.

Tendo percorrido todo o país para recolher materiais das autárquicas para o Arquivo Ephemera, defrontando cerca de 12.000 campanhas distintas para concelhos e freguesias, há algumas coisas novas a referir em relação às autárquicas de 2021. Embora a recolha esteja ainda em curso, a dimensão das campanhas é avassaladora, sendo que as impressões seguintes se baseiam em cerca de 150 concelhos, metade do total, e cerca de 500 freguesias, uma gota de água nas mais de 3.000. Estas freguesias e concelhos distribuem-se na sua maioria no litoral, no interior das Beiras e no Alentejo, e não compreendem o interior Norte e as ilhas.

