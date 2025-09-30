Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
30 de setembro de 2025 às 23:00

A “renda moderada”

Tem razão o governo em substituir o “conceito de rendas acessíveis” para esta “moderação” que é tudo menos “acessível”. Mas em que mundo, esta gente do governo anda.

Eu se fosse senhorio passava logo qualquer renda abaixo de 2.300 euros para, por exemplo 2.299 euros, para estar abaixo do limiar da nova fórmula de “renda moderada” e beneficiar dos benefícios fiscais. É aliás o que vai acontecer, adeus às rendas de 1.500, 1.800. 2.000, em todos os casos muito acima do que a maioria dos portugueses podem pagar. De facto, tem razão o governo em substituir o “conceito de rendas acessíveis” para esta “moderação” que é tudo menos “acessível”. Mas em que mundo, esta gente do governo anda, para considerar “moderada” e premiar uma renda que a esmagadora maioria dos portugueses não pode pagar. Será que sabem qual o valor do salário mínimo, o valor dos rendimentos salariais da maioria dos portugueses? Saber sabem, mas sabem também outras coisas que é melhor nós não sabermos que eles sabem.

