Eu se fosse senhorio passava logo qualquer renda abaixo de 2.300 euros para, por exemplo 2.299 euros, para estar abaixo do limiar da nova fórmula de “renda moderada” e beneficiar dos benefícios fiscais. É aliás o que vai acontecer, adeus às rendas de 1.500, 1.800. 2.000, em todos os casos muito acima do que a maioria dos portugueses podem pagar. De facto, tem razão o governo em substituir o “conceito de rendas acessíveis” para esta “moderação” que é tudo menos “acessível”. Mas em que mundo, esta gente do governo anda, para considerar “moderada” e premiar uma renda que a esmagadora maioria dos portugueses não pode pagar. Será que sabem qual o valor do salário mínimo, o valor dos rendimentos salariais da maioria dos portugueses? Saber sabem, mas sabem também outras coisas que é melhor nós não sabermos que eles sabem.

A “renda moderada”