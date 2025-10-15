Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
15 de outubro de 2025 às 23:00

Quando este artigo foi escrito não se tinham ainda realizado as eleições...

Poder-se-á ir ao Estado da Palestina sem passar por Israel? Haverá retirada dos colonatos ilegais instalados em território palestiniano? Qual será o estatuto de Jerusalém? A lista de perguntas é enorme.

…mas é pouco provável que alterem qualitativamente a situação dos partidos e a relação de forças. Podem, porém, alterar quantitativamente essa situação, reforçando tendências que já vinham de trás. Não será brilhante para a democracia em crise que é a nossa.

