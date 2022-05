Uma família notável

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Ao longo das últimas décadas, poucas famílias estarão tão presentes no espaço político, mediático e cultural como os Sousa Tavares. Francisco foi o advogado contestatário e opositor do Estado novo que se casou com Sophia de Mello Breyner, a poetisa de ascendência aristocrata que se tornaria um nome maior da literatura portuguesa. Dos cinco filhos do casal, Miguel acabou por ser o mais mediático e polémico, fruto do seu trabalho como jornalista, cronista (em a Grande Reportagem, Público e Expresso, SIC ou TVI – sem esquecer a passagem pela direção da primeira vida da SÁBADO, no fim da década de 80) e escritor. Retirado do jornalismo e da televisão, vê agora o seu espaço mediático ser ocupado pelos três filhos: Pedro, assessor no Parlamento Europeu; Rita, adida cultural da embaixada portuguesa no Canadá e responsável da ARCOlisboa; e, sobretudo, Martim, maestro que tanto dirige orquestras em Madrid como em Atalaia do Campo e que está a tornar-se uma nova estrela da televisão como jurado do Ídolos. Motivos mais do que suficientes para dedicarmos o tema de capa desta edição, escrito pelas jornalistas Sónia Bento e Lucília Galha, a uma das mais interessantes e notáveis famílias do País.







A jornalista Raquel Lito, à conversa com o investidor francês Julien Labrousse bruno colaço





Um investidor diferente



A repórter Raquel Lito encontrou-se pela primeira vez com Julien Labrousse no Palácio do Grilo, no Beato, em Lisboa. O investidor francês comprou o edifício recentemente, mas não o transformará num hotel de charme após a remodelação: vai abrir o espaço ao público, com performances que mostram o palácio projetado em 1759 pelo Duque de Lafões, rival do Marquês de Pombal. Conheça melhor a história deste milionário que está também a construir um eco resort no cabo Espichel.







A jornalista Lucília Galha fez em casa seis receitas de detergente à base de produtos naturais alexandre azevedo





Ao longo de uma semana a jornalista Lucília Galha experimentou usar detergentes feitos por ela própria com base no livro da farmacêutica Cátia Curica. A ideia era perceber se seria possível levar uma vida mais sustentável no que diz respeito às limpezas caseiras. Das 53 receitas possíveis escolheu seis – e não começou da melhor forma. Só para encontrar os produtos naturais teve de ir a cinco lojas diferentes e percorrer 22 quilómetros, o que não é um exemplo de sustentabilidade. Sobre a eficácia dos produtos, o melhor é mesmo ler o artigo.





