Pelos caminhos de Espanha

Preparámos-lhe um roteiro por Espanha para preparar as suas férias ou aproveitar os feriados de junho; fomos ver o que mudou no acolhimento de imigrantes em Odemira no último ano; e contamos as histórias daqueles que preferem trocar e reutilizar em vez de comprar

Os repórteres Tiago Neto e Bruno Colaço percorreram cerca de 2.500 quilómetros em três dias na busca das melhores opções para as suas férias na região da Costa do Sol, na Andaluzia. Após a saída de Lisboa, a epopeia passou por Aiamonte e Punta Umbría, que serviria de entreposto para a restante viagem – que passou por cenários que vão do interior protegido do Parque de Donñana às dunas de Cuesta Maneli e à beleza urbana de Cádis. Um retrato sobre rodas – mas bem dormido – para lhe fazer um apanhado de gastronomia, praias, história e cultura para planear as suas próximas férias ou os dias de descanso dos feriados de junho.