Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
19 de maio de 2026 às 23:00

Serão só algumas maçãs podres?

No caso da esquadra do Rato, as vítimas foram escolhidas a dedo: imigrantes sem documentos, toxicodependentes, sem-abrigo, pessoas que o próprio Ministério Público descreve como "os seres humanos mais fragilizados".

O país está em choque com a investigação em curso que revelou dezenas de abusos físicos e sexuais cometidos por agentes da polícia contra cidadãos vulneráveis na Esquadra do Rato, no coração de Lisboa. Mais do que os incidentes de violência, por si só de uma gravidade atroz, o tempo em que vivemos tem a crueldade de adicionar a rápida difusão destes atos hediondos através de grupos em plataformas digitais, para deleite de dezenas a milhares de espectadores.

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