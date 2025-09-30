Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
30 de setembro de 2025 às 23:00

Primeiros passos

Mistério: sem uma justiça célere e um Estado desburocratizado, o alcance pode ser mais modesto do que se pensa. Mas o que não constitui mistério é repetir os erros do passado e esperar por resultados brilhantes.

NOS ÚLTIMOS ANOS, conheci proprietários que retiraram as suas casas do mercado de arrendamento. Motivos? Quase sempre os mesmos: os “pacotes para a habitação” que os governos de António Costa foram apresentando eram particularmente hostis para os senhorios. Como se fosse obrigação deles garantir a habitação pública que o Estado foi incapaz de prover. A ameaça dos “arrendamentos forçados” foi o principal delírio a fazer estragos: os imóveis passaram a ser expeditamente vendidos, não fosse o diabo tecê-las.

