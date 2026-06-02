Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
02 de junho de 2026 às 23:00

Abusos de confiança

Difícil de aceitar é ter António José Seguro como tutor do Governo e chefe da Oposição – duas tarefas para as quais não foi eleito. E que serão lembradas por uma parte do seu eleitorado nas próximas presidenciais.

REINA EM PORTUGAL a crença exótica de que o Presidente da República deve ser uma espécie de contrapeso ao Governo. Não propriamente um Presidente; antes um chefe suplementar da Oposição, com o direito amável de puxar as orelhas ao primeiro-ministro.

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