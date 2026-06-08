Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
08 de junho de 2026 às 23:00

A descivilização ocidental

Em França, a destruição sazonal já faz parte do calendário. E, como lembrava o nosso Eça, de França tudo nos chega pelo paquete – como, aliás, tem chegado: dos cocktails Molotov nas marchas contra o aborto aos pirómanos de rosto coberto junto à escadaria do Parlamento, vai crescendo por cá um certo gosto por estes passatempos, usualmente com o carimbo da extrema-esquerda.

TEREMOS SEMPRE PARIS, dizia o outro. E teremos mesmo: em matéria de destruição, ninguém bate os franceses desde 1789. Desta feita, foi por causa de um jogo de futebol. Minto. Antes do jogo sequer começar, os lojistas parisienses já cobriam as montras com a resignação filosófica de quem conhece bem os seus concidadãos.

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