Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
26 de maio de 2026 às 23:00

Diário brasileiro (2)

Desde que Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência, foi apanhado a pedir dinheiro ao alegado criminoso Daniel Vorcaro, cortei no sono e nas refeições só para acompanhar a telenovela em permanência.

NA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA, a polarização ganhou má fama. Injustamente. Uma democracia saudável polariza; é nas democracias em agonia que floresce o consenso morno, esse pântano onde vão morrer as ideias.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Milhões Com quem vai casar? casa mais saudável Casa nova Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro Daniel Vorcaro Agência Nacional de Vigilância Sanitária Portugal Ministério da Saúde Folha de S. Paulo Quinta Avenida Porto Alegre Brasil
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Diário brasileiro (2)