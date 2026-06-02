Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
02 de junho de 2026 às 23:00

Temos Papa

O Papa Leão XIV veio lembrar-nos que é fundamental continuarmos humanos nas nossas imperfeições. A IA não pode ser destruída, mas deve estar ao nosso serviço -- nunca o contrário. A ilusão do "quase humano que até parece melhor que o humano" que a máquina cada vez mais projeta é o grande perigo dos dias que estão para vir. Precisamos de líderes com a coragem e a dimensão moral do antigo cardeal Prevost.

O mundo, todos já percebemos, encontra-se num estado lastimoso. Imprevisível, conturbado, cada vez mais perigoso.

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