Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
26 de maio de 2026 às 23:00

Fazer o correto e perder o lugar

Enfrentar Trump é um imperativo moral para quem quer preservar a Democracia. Por estes dias, há autênticos heróis que o fazem no Partido Republicano. São poucos e dois dos mais relevantes (Tom Massie e Bill Cassidy) perderam as primárias por causa disso. Sabem, como no passado souberam McCain e Romney, que é muito mais importante defender a honra e a clareza democrática do que se agarrar a um lugar político que se extingue e é efémero. Haja quem ainda assim seja.

Fazer frente a Trump, um Presidente indigno e impreparado, deveria ser um imperativo. Mas no Partido Republicano, uma década depois da "trumpização" do "Grand Old Party", continua a ser uma exceção, Quase uma raridade, mesmo.

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