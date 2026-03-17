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Germano Almeida
Germano Almeida
17 de março de 2026 às 23:00

Putin será o vencedor no Irão

Trump não tem objetivos claramente definidos e pode ter de escalar a guerra no Irão para não ficar com figura de perdedor. Não há plano da Casa Branca, não há consistência nos comportamentos. Putin agradece, Netanyahu sai reforçado. E a base MAGA aceita, passivamente, a enorme contradição de apoiar o contrário daquilo que durante anos exigiu. Demasiado perigoso para ficarmos só a rir de tamanha incoerência.

A guerra irresponsável e incompetente de Trump no Irão pode oferecer a Putin uma segunda vitória. O presidente russo, que falhou rotundamente a tomada de Kiev, tomou Washington pelo voto. O regresso de Trump à Casa Branca fez com que os EUA deixassem de apoiar a Ucrânia e tivessem optado por uma via pró-russa no plano negocial. Com os ataques americano-israelitas ao regime iraniano, Putin sabe que o aventureirismo impreparado e até agora indefinido nos objetivos de Trump abre caminho a que a Rússia beneficie, por tabela, com a crise energética (mais receitas e mais clientes). China e Índia podem voltar a comprar sem freio o petróleo russo.

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