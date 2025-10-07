Putin está, ou não, a pensar em atacar a Europa? Uma análise às palavras do agressor na Ucrânia oferece-nos diferentes interpretações, obviamente contraditórias. É nisso que o ditador russo é bom: na arte da "negação plausível". O nevoeiro do medo é, por si só, uma vitória de Moscovo sobre a Europa. Novo dado que não estava no guião: e se Putin está mesmo inseguro sobre as reais intenções de Donald Trump?

Mas afinal: Putin pensa ou não em atacar a Europa? Uma análise à intervenção do presidente russo, único responsável pelo início e prolongar da guerra na Ucrânia, no Fórum Valdai, a 1 de outubro, remete-nos para a ambiguidade que Vladimir adora explorar. Por um lado, "a crescente militarização da Europa" terá da Rússia "uma resposta que não tardará e será muito convincente”. Por outro, falou na "histeria" ocidental de "recrear o bem conhecido inimigo que inventaram há um ano". "É impossível acreditar", alegou Putin, num cenário de ataque russo à Europa porque "seria contra os interesses de segurança russos". Ou seja, no mesmo espaço, à distância de minutos, Putin põe em cima da mesa os dois pratos: "cuidado, podemos responder" vs "não sejam histéricos, isso não vai acontecer". É o truque da negação plausível que o Kremlin tão bem sabe usar. Drones no espaço aéreo NATO? Claro que foi a Rússia. Tão claro que Moscovo até se pode dar ao luxo de negar o óbvio. Os objetivos foram cumpridos.