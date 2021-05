A paródia do Zmar e os direitos humanos

A hipocrisia não tem tido limites no debate público sobre a situação social e sanitária em Odemira. O primeiro-ministro reconheceu o óbvio em relação ao que se passa em Odemira e disse que existe ali uma "grave violação dos direitos humanos", concretizada na exploração das condições de trabalho e habitação de milhares de imigrantes, mas não teve muito sucesso com a sua denúncia. Uma parte significativa do País, real, político e mediático, incomodou-se mais com outros direitos do que com os direitos humanos dos imigrantes. Ficou-se pelos direitos de superfície de uns quantos proprietários de casas palafíticas no parque de campismo e caravanismo conhecido por Zmar. Como exemplo de mobilização cívica pela defesa de direitos humanos, a mais substantiva das causas, a par do direito à vida, deixa um reflexo terrível de cinismo e insensibilidade social em relação a uma larga faixa da sociedade portuguesa.



Seria bom que, de uma vez, se percebesse do que é que estamos a falar quando falamos do Zmar. O Zmar foi, inicialmente, um daqueles Projetos de Interesse Nacional (PIN), inventado pelo governo de Sócrates e viabilizado pelo empregado do grupo Espírito Santo no governo de Sócrates, Manuel Pinho. Depois, teve um financiamento do BES de 30 milhões, mais 6 milhões de dinheiro da União Europeia e umas centenas de milhares de euros do Turismo de Portugal. Crédito fácil, portanto, misturado com dinheiro público. O terreno onde foi implantado o Zmar custou 3 milhões e é profundamente duvidoso que o projeto tenha necessitado de todos os milhões emprestados pelo BES e por todos nós, contribuintes portugueses.



Viabilizado no BES ao mais alto nível, por Ricardo Salgado, tinha na engenharia de gestão e representação Rita Bataglia, filha de Hélder Bataglia, Ana Bruno, advogada de Álvaro Sobrinho, e mais uns quantos fidalgos daqueles que andavam na órbita da família Espírito Santo. Em 2008 ainda não se tinham zangado todos.