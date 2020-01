ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de janeiro de 2020.

As bandeiras que uma parte da esquerda e do PS têm hoje são muito sintomáticas da degradação do debate político destes nossos tempos. O PS de António Costa apanhou os tiques verbais da velha esquerda. Uns e outros, a todos os pretextos enchem a boca com "a direita" de Passos Coelho, que responsabilizam por todos os males do País. A memória seletiva faz com que parem nos anos da troika e em Passos Coelho.É fácil: a troika foi-se embora e Passos Coelho recolheu-se à sua vida e a um recatado silêncio. Passos perde este debate por reiterada e desejada falta de comparência. Com isso e com o problema de identidade que atravessa o PSD, tornou-se fácil dividir a vida política em dois grandes blocos: a redistribuição de Costa e a roubalheira fiscal de Passos e da troika. Como se tudo fosse assim, simples e fácil. Os bons de agora e os maus de antes.