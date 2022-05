A circunstância do homem

Afinal, o que é que o PCP não entendeu sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia? A primeira coisa que os comunistas portugueses não entenderam foi quem é Putin, o que representa, o que quer, os seus métodos e as suas cumplicidades perversas, que vão do sôfrego capitalista Schroeder aos assassinos chechenos, passando pela sua tropa privativa de mercenários do grupo Wagner. Este breve retrato chegaria para o PCP perceber que Putin nunca poderia ser um companheiro de viagem.