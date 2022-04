Uma mulher contra a máfia

A câmara fotográfica de Letizia Battaglia mostrou a pobreza siciliana e toda a espiral de violência das primeiras guerras da máfia. Crimes cuja publicação não passaria hoje no crivo da multidão de especialistas e professores de jornalismo que por aí andam.

Caro leitor, tomo a liberdade de lhe propor, nesta edição, um caminho diverso do habitual. Escrevo, por isso, uma homenagem na forma de obituário. Deixo entre parêntesis a guerra na Ucrânia, episódios serôdios da política nacional, como a anunciada condecoração a Spínola, o aumento brutal do custo de vida e um Orçamento do Estado construído na base de uma manifestação de fé sobre a inflação, nomeadamente aquela ideia perigosa de que não será estrutural e é, portanto, passageira. Esperemos que sim, mas não nos deixemos levar por um otimismo excessivo, comprovadamente um péssimo conselheiro.