A guerra e a impunidade

A guerra relativiza todos os problemas de uma vida ou de um país. Por muito que as opiniões públicas europeias vão dando sinais de abrandamento no protesto contra a guerra, e a portuguesa em particular, ela permanece como o maior desafio das nossas vidas. Para lá do horror que está a produzir na Ucrânia, dos milhares de pessoas mortas, para lá da violação massiva dos direitos humanos, do esmagamento de um povo e do direito internacional, para lá de toda essa sinistra pegada, ela vai deixar marcas profundas na economia mundial e construir uma nova ordem geopolítica. Ela representa, não tenhamos ilusões, um marco irreversível nas nossas vidas. A guerra, porém, não deve servir como álibi para a instalação de um sonambulismo social e político que tudo abafa. Não deve ser a almofada que tudo amortece, em particular todos os problemas que já tínhamos antes da guerra ou que surgiram depois de eclodir.