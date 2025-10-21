Sábado – Pense por si

A merkelização acelerada de António Costa

O seu legado foi durante uns tempos o triângulo habilidade-geringonça-contas certas. Foi. Agora e cada vez mais nos tempos que se avizinham, é a mutti da imigração, que refez o panorama político português em prejuízo do seu próprio campo.

Sair grande estadista e tornar-se sinónimo de cegueira estratégica não são incompatíveis. A Alemanha é maior do que nós, os reflexos dos seus erros são também maiores do que os nossos. Merkel, mutti dos alemães e senhora da Europa, saiu por cima e lá se manteve, mas só até a tática de crescimento sustentado em energia russa barata fazer ricochete. A Rússia invadiu a Ucrânia e o fim explosivo do Nordstream 2, canal e símbolo da dependência alemã, carimbou o fim desse percurso e a herança de Merkel deslustrou-se. Os dados estavam lá, mas foi preciso chegarem consequências para serem vistos.

