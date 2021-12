Provokatsiya & Pasmo

Na projeção do poderio russo, Putin tem usado, sistematicamente, a arma da provocação que é um recurso estratégico antigo, que visa confundir, desmotivar e desmobilizar os adversários. Para alcançar os objetivos, hoje em dia, a provocação pode englobar tanto manobras militares como ciberataques.

Na zona de conflito que envolve a Ucrânia, Putin tem vindo a utilizar esta ferramenta política visando alterar a perceção da comunidade internacional relativamente à intervenção da Rússia no destino deste estado soberano.

Quiçá, daqui a uns meses, acharemos natural a ocupação pela Rússia de mais um pedaço de território ucraniano, como sucedeu com o desmembramento do país, quando Moscovo decidiu amputar-lhe as regiões da Crimeia e Donbass. Tal como no passado, a Ucrânia será apresentada como território roubado aos russos, atualmente governado por uma espécie de regime neonazi.