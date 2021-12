O campo de batalha do ciberespaço

Há vários meses que a administração Biden prepara um ambicioso plano para criar a Aliança para o Futuro da Internet. O lançamento desta iniciativa estava previsto ocorrer durante a Cimeira para a Democracia da passada semana. Todavia, as veementes críticas quanto à excessiva estatização da proposta, oriundas de vários setores da sociedade americana, obrigaram ao seu adiamento.



A Aliança para o Futuro da Internet visa congregar os estados democráticos em torno da defesa de uma Internet aberta e livre, em detrimento de uma Internet compartimentada e securitária, promovendo-se a confiança entre todos os que participam na construção diária do novo ciberespaço.



A governação da Internet é caracterizada por um ecossistema institucional ímpar, no contexto das relações internacionais, especialmente se compararmos com o que acontece nos domínios dos direitos humanos, guerra, criminalidade ou do comércio internacional, nos quais predomina o multilateralismo governo-a-governo.