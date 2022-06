A guerra injusta

Desde o início da invasão militar da Ucrânia, que tem existido da parte do Kremlin a preocupação de como justificar uma guerra de conquista e anexação em pleno séc. XXI. Também não deixa de ser curioso como esta preocupação tem sido persistentemente reiterada pelos acólitos de Moscovo na Europa e nos Estados Unidos.

Num longo discurso, de cerca de uma hora, efetuado três dias antes da invasão, o presidente russo, Vladimir Putin, dava uma lição de meta histórica descrevendo a causa justa. O objetivo era fazer-nos crer, e ao povo russo, de que os ucranianos mereciam ser atacados, bem como o destino funesto que os aguardava.

Em mais uma performance de pura fúria e ódio televisivos, Putin proclamava, sem nunca o dizer, que era obrigação da Rússia partir para a guerra. O país não disponha de alternativas não violentas para enfrentar a agressão encoberta de que era alvo, provinda do ocidente NATO. Ao contrário da continuada relutância demonstrada pelos líderes ocidentais no apoio à Ucrânia, Putin era um líder decidido, sem pesares, guiado por uma paranoica mentalidade de cerco.

No longo texto de revisionismo histórico, Putin afirmou que a Ucrânia moderna é simplesmente o resultado "da política bolchevique", o país até poderia ser chamado de "a Ucrânia de Vladimir Lenin".

Foi Lenin que em 1922 doou à Ucrânia as províncias de Luhansk e Donetsk e uma faixa de território de Odessa até à Roménia. Mais tarde Estaline, "antes e depois da Grande Guerra Patriótica", incorporou na URSS, transferindo para a Ucrânia, parcelas de território pertencente à Polónia, Roménia e Hungria. Por fim, em 1954, Khrushchov retirava a Crimeia da Rússia oferecendo-a à República Socialista da Ucrânia.

Lenin, Estaline e Khrushchov foram os benfeitores do aumento do território da Ucrânia. Logo, para Putin, a Ucrânia foi inventada, a "Ucrânia não é real", integrando naturalmente a Rússia. O que Putin pretende é apenas reverter decisões erradas, porque os líderes soviéticos não previram o colapso futuro da URSS. Portanto, o que Putin pretende é apenas descomunistificar a Ucrânia.

Se a Ucrânia deve a sua geografia à Rússia, existe o direito de recuperar o território, modificar ou redesenhar fronteiras, de acordo com os interesses íntegros do atual Kremlin. Putin opera num contexto de ausência do direito internacional, como as grandes potências gostam de atuar. Para ele, as leis da soberania nacional não se aplicam às grandes potências, apenas às pequenas potências, especialmente se forem vizinhos. Putin só necessita de demonstrar que a Rússia não sofre de impotência.

A revisão das fronteiras pela força é contra o direito internacional por razões óbvias. Caso contrário, a Rússia teria de devolver Kaliningrado à Alemanha. A maioria dos países do mundo tem queixas territoriais (até Portugal tem Olivença). Em África se as fronteiras coloniais não fossem reconhecidas o continente viveria em conflitos territoriais permanentes. A proliferação de raciocínios nacionalistas transformaria a política internacional numa arena de guerra.

É verdade que Putin também ignora a complexidade da história. Bastaria anotar os muitos nomes da atual cidade ucraniana de Lviv, aliás Lvov, Lemberg, Lemberik, Ilyvo, Lvihorod e Leopolis, para perceber a sobreposição de culturas e identidades ao longo dos tempos no território da atual Ucrânia. Será sempre possível escolher a narrativa histórica à medida das nossas ambições ou perceções, pois afinal história não deixa de ser fruto da imaginação literária, como anuncia a trombeta de Clio.

O ultrapassado objetivo de Putin foi sempre tornar a Ucrânia russa. Mas a anexação da Crimeia, Donetsk e Luhansk produziu o efeito contrário. Quanto mais a Rússia absorve através da força território ucraniano, menores serão as possibilidades de sucesso no longo prazo.

O que restar da Ucrânia nunca mais verá um interlocutor amigável em Moscovo. Uma Ucrânia desmembrada será obrigatoriamente pró-Ocidental. Os apaziguadores não parecem perceber que as concessões territoriais regionais imediatas não vão impedir uma crise global futura.

Os planos maximalistas de Putin fracassaram, mas as notícias da nova linha da frente de batalha são favoráveis à Rússia. Então, talvez seja o momento de Putin retomar o final do seu longo discurso, no qual auto proclamava as independências da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk. E assim declarar o fim vitorioso para a sua guerra.

A guerra é sempre uma escolha e aqueles que a fazem são responsáveis por essa escolha. Se refletirmos sobre as consequências duma guerra, apenas podemos admitir uma "operação militar especial", algo temporário e justificado, na cabeça do mandante. Putin terá também de entender que não existem paradas de vitória.