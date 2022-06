Putin no divã

Para compreendermos a guerra na Ucrânia não podemos substituir a dinâmica dos acontecimentos históricos pela psicologia, contudo a natureza humana surge como a peça essencial para esclarecer a deflagração deste conflito. Com o desenrolar da guerra, torna-se cada vez mais saliente, que a sua chave de leitura se encontra no perfil psicológico do líder russo Vladimir Putin.