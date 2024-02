A sua voz, o seu futuro

Não é possível construir um mundo com dignidade para todas as pessoas se continuarmos a deixar algumas para trás. E as mulheres estão entre as que com mais frequência são deixadas para trás.

O desafio deixa-me um pouco inquieta. Queria poder escrever sobre todas as causas em que acredito, sobre todas as questões que estão a interpelar e transformar as nossas sociedades, sobre todos os obstáculos que impedem as pessoas de realizar os seus direitos e escolhas. Mas não tenho, para isso, o tempo, o espaço ou a arte.





Talvez consiga trazer-vos algumas estórias de outras partes do mundo, apresentar-vos pessoas e soluções que vos possam inspirar, desafios que vos possam indignar e mobilizar. Prometo mostrar-vos o meu trabalho, o trabalho da minha organização e de quem ao nosso lado luta para construir um mundo com mais dignidade.





Será uma tentativa de mapear o estado das coisas, das coisas comuns, dos nossos direitos e aspirações, da nossa humanidade partilhada. E sempre com um apelo à ação.Hoje mais de 200 milhões de mulheres e meninas são sobreviventes da prática de mutilação genital feminina. Só este ano estimamos que cerca de 4,4 milhões de meninas – mais de 12.000 por dia – estejam em risco de ser submetidas a esta prática.A Mutilação Genital Feminina é uma violação grave dos direitos humanos, uma prática nefasta que consiste na manipulação dos órgãos genitais femininos sem qualquer justificação médica e que tem consequências dramáticas para a sua saúde física e mental, em alguns casos causando até a morte. Limitando o acesso a recursos e oportunidades e impedindo meninas e mulheres de realizar os seus direitos e potencial, e estando profundamente enraizada na desigualdade de género e em normas sociais discriminatórias, a MGF perpetua-as e aprofunda-as.Embora hoje o risco seja menor – as meninas têm menos 30% de probabilidade de ser submetidas a MGF do que há 30 anos - a verdade é que o progresso tem de ser 10 vezes mais rápido se queremos cumprir a promessa de eliminar esta prática até 2030.Sabemos o que resulta e o que tem de ser feito. O Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) para o qual trabalho, co-lidera com a UNICEF o Programa Conjunto para a Eliminação da MGF, trabalhando em 17 países e promovendo ações globais de sensibilização para as consequências desta violação dos direitos humanos e paras as respostas que funcionam.Precisamos de legislação, planos nacionais de ação, orçamentos, apostas na educação, formação de magistrados, forças de segurança e profissionais de saúde, de uma ação abrangente que involva todo o governo e outros atores fundamentais – líderes comunitários e religiosos que condenem a prática, personalidades que usem a sua voz para amplificar esta luta, como a embaixadora de boa vontade do UNFPA, Catarina Furtado -, homens e rapazes que trabalhem como agentes de mudança, de uma sociedade civil local empoderada e de organizações internacionais que promovam uma ação concertada.E precisamos da voz e da agência das sobreviventes. A sua voz, o seu futuro é o tema da campanha deste ano em torno do dia 6 de fevereiro, o dia de tolerância zero para com a mutilação genital feminina.Temos que garantir que tudo o que se faça para elas, por elas conta com a sua voz; que ampliamos e damos visibilidade às suas estórias e experiências para que se construa uma consciência global e que elas participem no desenho dos planos de prevenção; temos que investir nos movimentos liderados pelas sobreviventes com recursos adequados, construir espaços livres de qualquer estigma onde possam ter lugar diálogos com comunidades, escolas e plataformas online onde elas, e quem queira juntar-se à conversa, possam discutir e partilhar os seus pontos de vista.É fundamental dar prioridade a serviços acessíveis, compreensivos e culturalmente aceitáveis para as sobreviventes de MGF e aumentar o seu poder e agencialidade através de programas de educação e de formação, e de empreendedorismo para que elas próprias possam reivindicar um mundo com zero casos de MGF até ao fim desta década.E se não acelerarmos esforços, em 2030 teremos mais de 4,6 milhões de casos, um aumento que não nega os sucessos alcançados e reflete as tendências demográficas de alguns países com altas taxas de prevalência.Não há tempo a perder. O UNFPA tem sido muito claro na exigência de aceleração e adoção de abordagens centradas nos direitos humanos e na mudança das normas sociais. Digo muitas vezes que quando trabalhamos com normas sociais a sua transformação parece um esforço avassalador - são as tais que determinam pertenças e aceitação. Mas a boa notícia é que estas normas são construídas e podem ser desconstruídas. E esta é uma prática que tem de ser desmontada, peça a peça.Não é possível construir um mundo com dignidade para todas as pessoas se continuarmos a deixar algumas para trás. E as mulheres estão entre as que com mais frequência são deixadas para trás, ignoradas nas negociações, sem um lugar à mesa onde as decisões são tomadas.As sobreviventes de MGF não podem ser deixadas para trás. São elas que nos podem guiar e mostrar o caminho para uma sociedade mais justa e mais inclusiva onde a mutilação genital feminina seja uma estória do passado, onde a dignidade, empatia e a humanidade partilhada sejam o estado das coisas e não apenas uma aspiração.Já sabe qual vai ser o seu papel nesta caminhada?