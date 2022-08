Uma avença para cada português

Pior do que o caso em si, pior do que os bons amigos a prosperar às nossas custas, o caso Sério Figueiredo ilustra o que significa ser-se bem-sucedido em Portugal.

É praticamente uma blasfémia insistir no tema: António Costa já deu o assunto por "morto e enterrado", apesar do quase tudo que continua por esclarecer, pelo que os obedientes estão obrigados a mudar de assunto. O primeiro-ministro gosta de decretar o fim dos problemas, que é uma forma expedita de não ter de resolvê-los, mas este problema não é só mais uma polémica de consumo mediático que se pode varrer para debaixo do tapete. Isto é mau pelo contrato em causa, é mau pelas pessoas envolvidas e é pior pelo que mostra ao país.