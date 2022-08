“Ouvi uma mala a abrir-se?”

Seis meses depois do início da guerra na Ucrânia, a Europa vence no campo das proclamações, o cinismo vence no campo das ações e Putin espera, paciente, pela “fadiga”.

Faz hoje seis meses que a Rússia invadiu a Ucrânia. Fez no sábado dois anos que Alexei Navalny, líder do que ainda resta de oposição a Vladimir Putin, sobreviveu a uma tentativa de envenenamento com Novichock, a arma de eleição do regime russo contra os seus opositores. E passaram quase dois meses e meio desde que o mesmo Navalny foi colocado numa das mais desumanas prisões do já desumano sistema prisional russo.