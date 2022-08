Um homem para tempo nenhum

Em 1960, o dramaturgo Robert Bolt popularizou a expressão "A man for all seasons", que puxou para título de uma peça (traduzida como "Um homem para a eternidade") sobre o mártir católico Thomas More, executado pelo Rei Henrique VIII de Inglaterra por se recusar a romper com o Papa em defesa do direito do monarca ao divórcio. Na peça de Bolt, depois adaptada a filme, Thomas More era o homem para todas as épocas pela sua verticalidade, inteligência e absoluta coerência com os ditames da sua consciência.