Os tristes que paguem a crise

Temos aprendido muito sobre o país que somos com a gestão da pandemia. É natural: os momentos de crise agudizam as forças e as fraquezas dos sistemas. Em Portugal, onde a discussão política é quase sempre superficial e a gestão pública consiste em enxamear os serviços do Estado com capatazes de confiança, não podemos surpreender-nos com a falta de preparação, o improviso mal amanhado e o chico-espertismo que tem dominado questões cruciais como o plano de vacinação.



Se não há planeamento, nem sequer instituições capacitadas e independentes que assegurem a boa preparação e implementação de políticas públicas, resta apenas o cada um por si. O capital político e social de cada cidadão – a sua proximidade com o poder, a sua oportunidade de meter uma cunha ou de guardar um lugar na fila – torna-se a divisa mais valiosa e o elemento mais importante para definir a resiliência de cada um face às crises. Tramam-se, claro, os mais frágeis.



Nos últimos tempos, várias pessoas têm alertado para estas desigualdades estruturais tornadas mais visíveis e cruas com a pandemia. Susana Peralta, no Público, ou Luís Aguiar-Conraria, no Expresso, têm escrito sobre os impactos da Covid em áreas cruciais como a educação (onde o ensino à distância vem agravar o fosso entre pobres e ricos), ou a proteção dos rendimentos. A questão é que, para um Estado clientelar e permeável aos lóbis bem organizados, é sempre mais fácil fazer a vontade aos poderosos do que amparar os mais frágeis.