Manda o Cabrita

Em janeiro, com a pandemia fora de controlo – seguramente por culpa do povo, que comemorou o Natal dentro das regras, mas sem a modéstia de uns frascos de compota – o Governo fez o que António Costa tinha dito que o país não aguentaria: decretou novo confinamento geral. Porque a gestão sanitária varia entre a euforia e o pânico, o confinamento teve de ser violento; e continua a sê-lo, apesar de a situação começar a melhorar – ou, para ser mais rigoroso, a ser menos grave.

Foi neste contexto, e com a motivação assumida de pôr a polícia a inverter o "crescimento acelerado da pandemia", que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deu instruções à PSP e à GNR para cobrarem na hora as multas por violação do confinamento – com a ameaça explícita de que, quem não pagar logo, paga depois multa agravada e taxas de justiça.

Esta ordem é de 22 de janeiro. Ainda que tresande à velha caça à multa, é fácil aceitar medidas duras, se olharmos para a situação pandémica. Daqui a duas semanas talvez estejamos de novo na euforia, com a propaganda oficial a recolocar-nos como milagre mundial na travagem rápida dos contágios. Mas há duas semanas estávamos no pânico, com a subida vertiginosa dos casos. No meio da esquizofrenia, os fins justificam os meios, decretou o ministro.