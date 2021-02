Penalistas que dão pena

São coisas destas que me convencem que as grandes cabeças pensantes do Direito português não sabem nada de Direito. Ou, melhor dizendo, sabem tudo sobre o Direito Torto que usam para garantir os privilégios dos poderosos e o secretismo dos grandes negócios que o cidadão médio paga mas não conhece nem pode escrutinar – e não sabem nada do Direito Direito, que afirma e aplica a equidade, a liberdade e a democracia plena, aberta e responsável.

A carta que a associação Fórum Penal enviou ao presidente da Assembleia da República e ao presidente da nova comissão de inquérito ao BES/Novo Banco é uma proclamação eloquente, quase poética, dos grandes valores constitucionais do processo justo e equitativo. Lamentando "um certo populismo de inspiração mediática que vem conspurcando os valores" do Estado de direito democrático, os advogados exortam Ferro Rodrigues a que não permita a audição de Rui Pinto – que nunca sequer nomeiam na sua carta.

Tal zelo com a Constituição e os grandes valores civilizacionais do Estado de Direito chega a ser comovente. Até olharmos com mais atenção para o que está em causa.