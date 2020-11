Ninguém tem razão

É daquelas ocasiões em nos lembramos como é má ideia ver de perto como se fazem as leis e as salsichas. A votação final do Orçamento do Estado foi uma balbúrdia indescritível da qual ninguém sai bem visto. O maior festival fez-se à conta das transferências para o Novo Banco, mas aquilo a que assistimos esta semana é uma amálgama de más práticas parlamentares, irresponsabilidade política acumulada e muito mau teatro.

Um dos problema de base é a falta de transparência do próprio Orçamento. Já escrevi sobre isso antes , pelo que não vale a pena repisar, a não ser para mencionar que um grupo de cidadãos, em que me incluo, escreveu atempadamente ao ministro das Finanças pedindo esclarecimentos sobre perto de 12 mil milhões de euros de despesas opacas ou infundamentadas, não tendo recebido qualquer resposta em tempo útil – venha agora a resposta que vier, se vier, o Orçamento já está aprovado.

Outro problema é a má qualidade do processo legislativo em Portugal, que se vê todos os dias na má qualidade das leis produzidas, na falta de regulamentação de muitas delas, no deficiente estudo e preparação daquilo que se legisla, no vício de se ouvirem sempre os do costume – ou não se ouvir ninguém. No que toca ao Orçamento, este vício traduz-se numa quantidade brutal de propostas de alteração (este ano foram cerca de 1500), muitas das quais têm pouco a ver com a planificação das receitas e despesas do Estado.

Propostas úteis e louváveis, como as do PAN e da Iniciativa Liberal para a criação de um portal de transparência sobre a gestão dos fundos comunitários, acabam agrafadas ao Orçamento do Estado porque os partidos que as apresentam sabem que, se forem negociadas no quadro de uma lei fundamental como a do orçamento, as suas ideias têm mais hipóteses de serem aprovadas. O resultado disso é que se passa muito tempo a discutir questões laterais ao orçamento, para além de tornar o documento num calhamaço legislativo que só se consegue aviar em maratonas de votação nas quais os próprios deputados se perdem em relação ao que estão a votar. Pior, muitas das medidas que são encavalitadas no Orçamento depois são cumpridas ou ficam por cumprir, à vontade do Governo, sem que haja uma avaliação clara do que foi feito. É o mesmo que nada.

Toda esta confusão, já habitual em negociações do Orçamento do Estado, foi agravada este ano pelo facto de o PS não ter maioria no Parlamento nem um acordo estável de Governo, como tinha com o Bloco de Esquerda e o PCP na legislatura anterior, o que tornou a negociação orçamental muitíssimo mais complexa. Cavaco Silva foi em muitos aspetos um péssimo Presidente, mas teve a lucidez de em 2015 exigir um acordo escrito que desse previsibilidade e um mínimo de estabilidade a uma solução minoritária. Marcelo Rebelo de Sousa em 2019 não teve a mesma sensatez e devia tê-la tido. Aliás, nos Açores já fez questão que o acordo de maioria à direita ficasse escrito, ou porque reconheceu a asneira que fez com o Governo nacional em 2019, ou para poder justificar-se perante o eleitorado do PS que vai querer namorar para a sua reeleição.

Chegamos aqui ao Novo Banco. O chumbo de novas transferências do Fundo de Resolução para os cobóis do Texas que tomaram conta da carcaça do BES provocou muito arrepanhar de cabelos do Governo. Também aqui sobrou o teatro político e faltou seriedade. Costa jurou que "contrato assinado é contrato que tem de ser honrado, lei que existe é lei que tem de ser respeitada, e a legalidade será seguramente assegurada num país que se honra de ser um Estado de Direito" e foi a correr telefonar a Christine Lagarde a prometer que nada faltará ao Novo Banco.

Sobre isto cada um pode ter a opinião que quiser – desde que conheça o contrato de venda do Novo Banco que criou todas estas obrigações aparentemente intocáveis. Se Costa, que até é jurista, invoca a solenidade do Estado de Direito deve saber que os contratos são por natureza públicos. Ora, o contrato de venda do banco à Lone Star, que o Governo de Costa apadrinhou, nunca foi tornado público. Se o bloqueio de transferências viola o contrato, mostrem-nos o contrato. Se a alegada violação desse alegado contrato é um ataque ao Estado de Direito, mostrem-nos o contrato. Se a proposta do BE vai na verdade favorecer os cobóis do Texas por causa de penalizações previstas no contrato, mostrem-nos o contrato! Caso contrário ninguém sabe o que está a discutir – e, parafraseando o mago de Tancos, no limite pode nem haver contrato nenhum. Sabemos lá.

Isto devia ser o elementar: não se fazem pagamentos de dinheiro público sem se poder escrutinar ao abrigo de quê esses pagamentos estão a ser feitos. Enquanto este contrato não for público escusa o Governo, ou seja quem for, de nos ameaçar que se não comermos a sopa toda vem aí o homem do saco para nos levar.

Infelizmente, o próprio Bloco, que propôs e conseguiu aprovar a medida, não se sai muito melhor desta história. O que todos dizem do contrato de venda do Novo Banco é que dá à Lone Star o privilégio de ir buscar até 3,9 mil milhões de euros ao fundo de resolução. Desse bolo só faltam sacar 900 milhões, o resto já está do lado de lá, aprovado em sucessivos orçamentos viabilizados pelo Bloco de Esquerda. Por outras palavras, agora que só falta o café e o digestivo é que o Bloco bate o pé a dizer que não paga mais almoços ao Novo Banco.

Por sua vez o PSD, que votou para fechar a torneira, anunciou já que vai votar para abri-la , se o Governo apresentar um orçamento retificativo. O Chega, por via das dúvidas, votou contra, absteve-se e votou a favor da mesma proposta, nas três votações que houve na Comissão de Orçamento e no plenário. E depois houve essa originalidade dos deputados do PSD Madeira, que votaram contra o travão a novas transferências e, minutos depois, pediram para mudar de ideias, votando a favor. Também aqui ninguém estranhou que os deputados possam mudar de ideias depois da votação, nem que uma única deputada – Sara Madruga da Costa – anuncie não só o seu voto, mas o dos seus colegas. É muito nacional-porreirismo. Há uns tempos, o Parlamento empatou uns patacos a instalar computadores no plenário e sistemas eletrónicos de votação. Não me perguntem para quê.

O assédio do PS aos deputados do PSD madeirense girou em torno do offshore da Madeira. Ainda na Comissão Parlamentar, o PS votou contra uma proposta do PSD que pretendia estender a vigência do Centro Internacional de Negócios da Madeira, que expira no final do ano. A chantagem era que o PS voltaria a votar contra, quando a questão voltar à agenda em dezembro, mas o deputado do PS madeirense Carlos Pereira já anunciou à imprensa regional que o mesmo PS que votou contra o offshore na discussão orçamental vai votar a favor quando o assunto voltar ao Parlamento em dezembro.

As piruetas dos nossos deputados são tão acrobáticas que até a mim me doem as costas. Episódios da vida quotidiana numa casa onde não há pão, onde todos ralham e onde ninguém tem razão.