Somos todos vítimas

Justin Sonder morreu há um mês e um dia. Tinha 95 anos e olhos de um azul claríssimo, quase inocente. A sua morte não foi notícia em Portugal porque em Portugal ninguém o conhece. Há mais de dez anos, noutra vida, sentei-me na sala de estar de Justin Sonder em Chemnitz, na Alemanha, uma cidade feia, cinzenta, antigo polo industrial da ex-RDA. Os comunistas rebatizaram Chemnitz de Karl-Marx-Stadt – a cidade de Karl Marx. O grande monumento público ao ideólogo e aos trabalhadores de todo o mundo ainda lá está, no centro da cidade, uma daquelas marcas de uma História com a qual ninguém sabe muito bem o que fazer.

Justin Sonder era um judeu alemão. Ainda adolescente foi levado, como milhões de outros, para o campo de concentração de Auschwitz, onde foi vizinho da morte e da barbárie durante dois anos e dois meses. Escapou às câmaras de extermínio e sobreviveu aos campos de trabalho e depois às marchas da morte, em fuga do Exército Vermelho que, no Inverno de 1945, avançava sobre a Polónia e depois sobre a Alemanha.

Em alemão, "Sonder" significa especial. Justin Sonder era um sobrevivente. Quando me sentei na sua sala de estar em Chemnitz tinha sobrevivido ao regime nazi e depois à ditadura comunista. E era uma testemunha profissional. Numa Alemanha de Leste ferida pelo desemprego, pela exclusão e pela pobreza, Sonder, então com 80 e tantos anos, percorria as escolas da região a contar a sua história. Era um contributo para a memória histórica, mas era sobretudo uma tentativa de que a História não se repetisse, numa região que hoje é pasto fértil para a nova extrema-direita alemã.

A repetição da História à escala do Holocausto é hoje, felizmente, impensável. E no entanto não consigo deixar de pensar que aspeto teria o mundo pandémico e acossado de hoje aos olhos azuis fundos de Justin Sonder. Será que ele encontrava hoje (por exemplo na balbúrdia sem filtro das redes sociais) ecos, ou preparativos, do mesmo medo que na noite de 9 para 10 de Novembro de 1938 (a eufemística "Noite de Cristal") lançou "o Diabo à solta em Chemnitz", em ataques a lojas judias e sinagogas pela cidade e por toda a Alemanha?

Em crise, é sabido, a primeira coisa que se perde é a calma. No Portugal distante do Holocausto e da mancha mais negra da História europeia, "crise" tornou-se o nosso "novo normal" dos últimos 20 anos. Hoje com a pandemia, antes com a Troika, antes disso com uma década de estagnação económica e lento mas continuado empobrecimento, as últimas duas décadas são uma história cabisbaixa de desigualdades em triunfo e de um sentimento de impotência e desesperança a infiltrar-se cada vez mais no tecido social, no nosso inconsciente coletivo – um tempo em que nos faria falta a visão sóbria e lúcida de Eduardo Lourenço, outra perda destes dias.

Esta semana, as redes sociais, as caixas de comentários e algumas colunas de jornal animaram-se num exercício arrepiante de hierarquização de vítimas. A propósito do dito "Movimento a Pão e Água" muitos se apaixonaram a discutir se Ljubomir Stanisic tem direito a queixar-se da crise brutal que a pandemia e as medidas de confinamento impuseram à restauração – esquecendo-se, ou fazendo por não se lembrar, que por cada chef das elites que tenha acumulado muito dinheiro há centenas de pequenos empresários e milhares de trabalhadores com a corda na garganta e sem saberem literalmente como vão pagar as contas e alimentar a família.

Também esta semana fui questionado e criticado por amigos e desconhecidos por ter aceite dar a cara numa campanha contra o racismo: assumi-me "racista em desconstrução", numa iniciativa nascida no Brasil e que agora chegou a Portugal com o propósito de questionar a forma como olhamos uns para os outros e mantemos estruturas de discriminação e violência sobre os mais frágeis da nossa sociedade. Sobre racismo, e os mitos em que o embrulhamos, já escrevi aqui e aqui, pelo que não vale a pena repetir-me. O que registo é que vivemos numa crise de empatia e de mobilização que só vai aprofundar os problemas que enfrentamos.

Todos nos sentimos vítimas e todos nos sentimos mais vítima do que o vizinho. Advogar em nome das minorias étnicas, ou dos donos de restaurantes, é visto como um ataque a todas as outras vítimas que são mais vítimas do que estas vítimas. "Então e os idosos com reformas de miséria", perguntaram-me por causa da campanha anti-racismo. "Não são também eles vítimas? Não deviam vir primeiro?"

A falácia aqui é que não há "primeiro" nem "último" na afirmação da dignidade humana. Se entrarmos por aqui, pelo campeonato artificial dos desapossados, estaremos a fazer um enorme favor àqueles cuja tática é dividir para reinar. Os recursos escasseiam – em grande medida porque continuam a ser desviados para os interesses estreitos com acesso ao poder – e quanto mais escasseiam mais achamos que é cada um por si. Isolados no egoísmo amedrontado, raivosos como cães feridos, estaremos a autorizar todo o tipo de violência – verbal, intelectual, no limite física – de todos contra todos.

Esta conflitualidade social permanente, esta disputa entre vítimas pelas migalhas que vão sobrando, é a face visível de uma resignação que parece cada vez mais interiorizada e que os próprios responsáveis políticos vão subliminarmente reconhecendo: a de que nem todos nos vamos safar. A ideia de que Portugal não chega para todos os portugueses. De que temos de começar a discutir quem deixar para trás.

O grande bloqueio ao combate contra as desigualdades – raciais, de género, de rendimento, de classe social ou de acesso ao poder – é a noção de que os direitos de uns se conquistam inevitavelmente racionando os direitos dos outros, como se a liberdade, a dignidade e o direito à busca da felicidade – na formulação feliz da Declaração de Independência americana – fossem combustíveis fósseis, finitos, aos quais só uns quantos podem ter acesso.

Nas memórias de Auschwitz de Justin Sonder está o sussurro diário de um companheiro de cativeiro, todos os dias, ao retornarem ao campo depois da jornada escrava na fábrica da IG Farben: "Hurra, ich bin wieder da" – Hurra, ainda aqui estou. Não era um grito de júbilo, era um murmúrio de resistência.

Ainda aqui estamos todos e o que nos acontecer a seguir depende de todos. No salve-se quem puder salvam-se muito poucos. Despeço-me do Justin Sonder com votos de que tenhamos o sangue frio para aguentar os embates que aí estão e os que aí vêm – e o calor da esperança e da empatia para sairmos juntos disto.